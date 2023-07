Temporal em Pelotas causa danos e impede pouso de avião de Guarulhos

publicidade

A forte precipitação em Pelotas, juntamente com os ventos, que chegaram a 79 km/h no início da noite desta quarta-feira, ocasionaram o transbordo da Lagoa dos Patos, no Laranjal. Desde o final da tarde, a estrada que leva ao Pontal da Barra está coberta pela água e interditada para a passagem de carros de passeio. O temporal também prejudicou a navegação aérea. Por conta disso, um voo da Gol que vinha de Guarulhos, em São Paulo, não conseguiu pousar e retornou ao terminar de origem.

A Defesa Civil registrou diversas quedas de árvores, que interromperam algumas vias em diversos pontos da cidade, mesmo que de forma momentânea. Em Arambaré uma árvore caiu em uma estrada do interior do município. A mesma situação ocorreu na rua Roberto Socowiski, em Rio Grande, quando uma árvore caiu em cima da rede elétrica. Ninguém se feriu. Há ocorrências de árvores caídas na Zona Norte, Centro, Porto e Simões Lopes

Na cidade também ocorreram quedas de outras árvores em diversos locais e outros objetos que se desprenderam com a força dos ventos. A navegação no Porto do Rio Grande segue impraticável desde as 19h, devido à força dos ventos, que chegaram a rajadas de mais de 100 km/h. Na localidade da Barra, no Cassino, oito casas foram destelhadas pelos ventos que chegaram a 111 km/h.

Segundo o secretário do Cassino, Sandro Boka, a Ilha da Torotama, onde moram cerca de 3 mil pessoas, está em alerta. “O local é baixo e a água que fica represada na Lagoa dos Patos acaba indo para lá e causando cheias”, explica. Em torno de dez postes caíram no Cassino. Na vizinha São José do Norte, pelo menos quatro postes caíram próximo à BR 101 em Camaquã, uma família foi atendida pela Defesa Civil, em função da queda de um galho no telhado.

Em Canguçu e em Encruzilhada do Sul foi registrada queda de granizo durante a manhã. Em Bagé, na Campanha, conforme o Departamento de Água e Esgoto de Bagé (DAEB) choveu mais de 60 milímetros, o que alagou casas no bairro Floresta. A Secretaria Municipal de Infraestrutura reabriu um bueiro, que estava entupido, o que fez com que a água escoasse. Não há registros de desabrigados ou desalojados nas duas regiões.