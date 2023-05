Terça-feira será de sol entre nuvens e temperaturas em elevação no RS

publicidade

A terça-feira terá sol entre nuvens na maior parte do Rio Grande do Sul. Algumas áreas terão momentos de maior nebulosidade no decorrer do dia com nuvens baixas, especialmente pela manhã. O amanhecer terá formação de nevoeiro e neblina ao em diferentes pontos, mas de forma isolada.

O começo do dia terá temperaturas amenas. À tarde, ar mais quente cobre o estado e as temperaturas sobem acima dos padrões para o fim de maio. O calor será mais forte no Centro, Oeste e Noroeste do Estado. As máximas previstas são de 29ºC em Santa Rosa e 28ºC em Santa Cruz.

Em Porto Alegre, o dia será de sol entre nuvens. A mínima será de 17ºC e a máxima, de 26ºC

Mínimas e máximas pelo RS:

Santa Rosa 11ºC / 29ºC

Vacaria 10ºC / 23ºC

Passo Fundo 14ºC / 27ºC

Santa Cruz 15ºC / 28ºC

Pelotas 13ºC / 27ºC