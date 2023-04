Terça-feira será de sol entre nuvens no RS

publicidade

O sol aparece com nuvens no Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Alguns pontos ainda vão ter momentos de maior nebulosidade. Não se descarta chuva no Alto Uruguai assim como no final do dia de forma isolada no Sul gaúcho com a aproximação de um centro de baixa pressão.

O dia será agradável no estado e as menores mínimas ocorrem no Sul, na Campanha e na fronteira com o Uruguai, inclusive com marcas de um dígito. No Norte gaúcho a influência do ar frio é ainda menor e as marcas são amenas. Vento se intensifica no Oeste e no Sul na segunda metade do dia.

Em Porto Alegre, as temperaturas mínimas e máximas variam entre 15°C e 23°C.

Veja Também

Veja a temperatura em algumas cidades do RS:

Torres 17ºC / 22ºC

Caxias do Sul 125ºC / 20ºC

Erechim 14ºC / 22ºC

Santa Cruz 14ºC / 24ºC

Uruguaiana 104ºC / 23ºC

Pelotas 9ºC / 22ºC

Chuí 10ºC / 20ºC