Terça-feira terá amanhecer frio e tarde agradável de sol no RS

A terça-feira será um dia de sol em todo o Rio Grande do Sul dando fim ao longo período de instabilidade. De acordo com a MetSul, o cenário se dará devido uma massa de ar seco e frio associada a um centro de alta pressão que age pelo Estado.

O tempo mais aberto com a atmosfera fria traz uma madrugada e um amanhecer com temperaturas baixas. No entanto, a tarde promete ser agradável na maioria dos territórios gaúchos.

Em Porto Alegre, o dia terá sol. A mínima será de 12°C e a máxima de 23°C.

Veja a temperatura em outras cidades gaúchas:

Torres 15ºC / 23ºC

Caxias do Sul 8ºC / 21ºC

Erechim 12ºC / 21ºC

Santa Maria 10ºC / 22ºC

Pelotas 11ºC / 22ºC

Rio Grande 13ºC / 21ºC