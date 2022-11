Tholl abre sábado programação de Natal de Uruguaiana

publicidade

A abertura oficial da programação do Natal Iluminado 2022 de Uruguaiana acontece neste sábado, às 20h. O evento será apresentado pelo grupo Tholl, que mostra pela primeira vez na cidade o show “Gaudium Mare”. O evento acontece no entorno da Praça Barão do Rio Branco, em frente à Catedral de Santana (rua Santana. A entrada é gratuita. O produtor Tiago Fagundes, explica que o “Gaudium Mare” é um espetáculo luxuoso e cheio de emoção, com duração de 60 minutos. É caracterizado por apresentar um figurino de muita cor, diversificação e luxo, além das tradicionais acrobacias dos integrantes do grupo.

“O roteiro do espetáculo é versado em uma grande embarcação onde o que impulsiona é a força da paixão de quem nela está”, ressalta Fagundes. “A arte circense, através do grupo THOLL, vem convidar a todos para mais este momento de pura alegria”, acrescenta.

O prefeito Ronnie Mello afirma que esse é um dos projetos colocados em prática pela administração municipal visando acelerar ainda mais o processo de implantação de uma política pública em torno do turismo. “Nossa meta é fomentar ao máximo o desenvolvimento do turismo em nossa cidade”, justifica.

No dia 19 de novembro será a vez da programação “Caminhos do Papai Noel”, o bom velhinho começa o seu caminho até Uruguaiana. A primeira parada será na localidade do Plano Alto, às 16h. No dia 27 de novembro, será a vez de João Arregui (14h), Barragem Sanchuri (16h) e São Marcos (18h).

No dia 25 de novembro, será a vez do comércio local ficar aberto até às 23h, em mais uma versão da Black Friday, com diversas atrações artísticas distribuídas pelas principais ruas do centro da cidade. A chegada do Papai Noel em Uruguaiana acontecerá no dia 3 de dezembro, a partir do Trevo de Acesso à cidade. Cumprindo um percurso pelas principais ruas da cidade até a Casa do Papai Noel, junto à Casa de Cultura Dr. João Fagundes (rua Tiradentes), centro.