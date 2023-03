Tombamento de carreta na Freeway bloqueia acesso a Gravataí

publicidade

Uma carreta tanque tombou na alça de acesso da BR 290 para a ERS 118, em Gravataí, por volta do meio-dia desta segunda-feira. Houve vazamento de combustível no local.

A Polícia Rodoviária Federal bloqueou o trecho da freeway, no sentido Capital-Interior no quilômetro 75 no acesso ao município. Já o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) foi para o local.

A concessionária CCR ViaSul também foi acionada, além da equipe de emergência da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam).