Trânsito moderado em direção ao litoral gaúcho neste sábado

O fluxo de veículos na BR-290 (freeway), na manhã deste sábado, foi considerável em direção às praias. Cerca de 20 mil motoristas passaram pelo pedágio em Santo Antônio da Patrulha, com uma média de 44 por minuto, e em torno de 19 mil condutores cruzaram o pedágio em Gravataí, 42 por minuto. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) projeta cerca de 30,4 mil veículos rumo ao litoral neste sábado.

A CCR ViaSul, concessionária da rodovia, reforça sobre a importância de os usuários programarem sua viagem, sempre que possível, de maneira a trafegar nos horários de fluxo mais calmo. Neste sábado, a orientação é pegar a estrada após as 14h, na segunda-feira antes das 16h, e na terça após a manhã. Nestes períodos o fluxo na rodovia tende a ser menor, sem gerar eventuais pontos de lentidão.

Os motoristas devem ficar atentos a obras anunciadas pela empresa. Na pista sentido Oeste-Porto Alegre, a segunda e a terceira faixa estão interditadas entre os quilômetros 33 e 34. Em direção à Capital pela rodovia, a PRF espera 17 mil motoristas no domingo e 52,5 mil na segunda-feira. Já, na BR 101, mais de 10 mil veículos cruzaram o pedágio de Três Cachoeiras em direção ao litoral, uma média de 22, até o momento, neste sábado.

Nas estradas geridas pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), o trânsito é considerado de leve a moderado na maioria das praças de pedágio, com exceção da ERS 115, em Três Coroas, onde o flux é mais intenso no sentido Taquara-Gramado, com cerca de 11 veículos por minuto.

A PRF e o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) monitoram o deslocamento dos veículos neste feriadão, coibindo as infrações de trânsito como excesso de velocidade e ultrapassagem em local proibido.