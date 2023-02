Trânsito na Borges de Medeiros, em Porto Alegre, é liberado após retirada de árvore

publicidade

Após mais de duas horas, o trânsito na avenida Borges de Medeiros, no Centro de Porto Alegre, foi liberado nesta quarta-feira pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) com a retirada de uma árvore que tinha caído na via, no sentido Centro-bairro.

A árvore, de grande porte, caiu por conta do vento e da chuva que atingiram a Capital na tarde dessa terça-feira. O trânsito no local teve de ser desviado por ruas próximas e afetou o itinerário de algumas linhas de ônibus.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da prefeitura estiveram no local para cortar e o vegetal e fazer a retirada dele para a liberação do tráfego.