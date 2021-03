Três cidades fazem mutirões de vacinação contra Covid-19 no Rio Grande do Sul

publicidade

Três cidades do Rio Grande do Sul realizaram, nesta sexta-feira, mutirões para vacinação contra a Covid-19. Bagé iniciou hoje a imunizar os profissionais da segurança pública. “Por decisão da nossa equipe estamos vacinando os trabalhadores que estão na linha de frente junto com a equipe da saúde que são os trabalhadores da segurança pública. Estão combatendo aglomerações ao nosso lado, prendendo os bandidos contaminados. Segurança pública é tão importante quanto a equipe da saúde, pois não se faz saúde sem segurança pública”, disse o prefeito da cidade Divaldo Lara.

Ele acompanhou a vacinação dos policiais, que ocorreu no 1º/2º Esquadrão de Polícia Montada da Brigada Militar. Foram imunizados cerca de 400 servidores de Polícia Federal, Civil, Rodoviária, Brigada Militar, Polícia Penal e Agentes do Presídio Regional.

Além dos profissionais da área de segurança, idosos de 72 a 74 anos devem ser vacinados até o próximo domingo. Para isto estão sendo usadas as 3.350 doses da vacina Coronavac que chegaram ao município nessa quinta-feira. O posto de saúde Camillo Gomes e todas as unidades de saúde estão realizando a vacinação dos idosos.

Pelotas

Em Pelotas, nesta sexta-feira, foi a vez dos idosos com 77 anos ou mais se vacinarem contra a Covid-19. Eles se dirigiram a uma das sete escolas municipais para tomar a primeira dose. No caso daqueles que foram tomar a segunda dose, com 85 anos ou mais, tiveram que ir ao mesmo local aonde tomaram a primeira dose.

Neste sábado, 1,4 mil doses da vacina serão disponibilizadas para idosos com 76 anos ou mais. Na próxima segunda-feira, 1,7 mil doses serão disponibilizadas para idosos com 75 anos ou mais e na terça-feira, duas mil doses devem ser destinadas para idosos com 74 anos ou mais. Na próxima quarta-feira a vacinação ocorrerá em sete escolas da rede municipal, entre 10h e 15h, para idosos com 76 anos ou mais, na quinta, para pessoas com 75 anos ou mais e na sexta, a partir dos 74 anos.

As escolas Balbino Mascarenhas, Ferreira Viana, Francisco Caruccio e Francisco Barreto irão receber 100 doses por dia. Nos colégios Pelotense, Ministro Fernando Osório, Afonso Vizeu serão disponibilizadas 200 doses por dia.

Com a chegada da nova remessa de vacinas, idosos com 74 anos ou mais irão receber a primeira aplicação da Coronavac no sistema drive-thru. A iniciativa ocorre no Centro de Eventos Fenadoce com entrada pela Avenida Pinheiro Machado, sempre das 9h às 17h. Para receber a vacina é necessário apresentar documento de identidade, cartão SUS, CPF e comprovante de residência.

Rio Grande

Em Rio Grande, a vacinação contra a Covid-19 segue neste sábado, das 9h às 12h, para profissionais de saúde que fizeram o cadastro no site da prefeitura. Eles serão vacinados no sistema drive-thru no estacionamento do Shopping Partage. Na próxima semana, idosos de 72 a 77 anos serão vacinados em dias específicos, no mesmo local e horário. Na segunda-feira, receberão os imunizantes idosos de e 74 e 75 anos e, na sexta-feira, a aplicação das doses será no público de 72 e 73 anos.

A vacinação de hoje ocorreu na Escola Porto Seguro, pela manhã. Na oportunidade foi aplicada a segunda dose naqueles que tinham sido imunizados pela primeira vez no mesmo local. À tarde, na Escola Wanda Rocha, a segunda dose foi aplicada para quem já havia recebido a primeira dose da vacina nessa mesma escola.

Todos os postos de Saúde estão vacinando as pessoas dentro das faixas etárias já liberadas e que não puderem comparecer nas ações em drive-thru. O Posto IV funciona das 8h30min às 14h30min sem necessidade de agendamento. Os demais postos estarão atendendo das 8h30min às 14h30min, neste caso, com agendamento, pois não pode haver desperdício de doses.