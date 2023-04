Três Coroas divulga programação dos 64 anos de emancipação

publicidade

Três Coroas estará celebrando seu 64º aniversário de emancipação política e, para comemorar, serão realizados dois fins de semana de festividades. Os dias 6, 7, 13 e 14 de maio serão repletos de atividades e atrações na Praça Affonso Saul e em diversos pontos da cidade para a prática de esportes.

O evento contará com atrações artísticas e culturais, atividades ao ar livre, carreata dos Reis do Kerb, exposições, feirinhas, grupos folclóricos, praça de alimentação e campeonatos esportivos, garantindo diversão para todos os gostos e idades.

No domingo, dia 7, às 18h, haverá um show com o renomado músico Luiz Marenco, encerrando as festividades desse primeiro fim de semana.

Todas as atrações terão entrada franca, proporcionando oportunidades para que todos possam participar e se divertir.

DIAS 13 E 14 DE MAIO

- Atividades ao ar livre

- Campeonatos esportivos

DIA 06/MAIO - RUA COBERTA

8h30 - Concentração para Carreata dos Reis do Kerb - Retreta

9h - Abertura oficial com a Orquestra Municipal Huberto Schmitt Müller

10h - Coral Cantoria

10h40 - Coral Associação de Canto Avante de Rodeio Bonito

11h15 - Visita do Macega Show e Reis do Kerb

Bandinha e muita animação

11h30 - Porthos Trup

Cantor e compositor com show atemporal

13h - Dennis & Vacaria

Música popular do sul

14h15 - Riquiel Cruz Acústico

Compositor e multi-instrumentista com músicas POP e MPB

15h30 - Léguas de Chão

Música tradicionalista

16h45 - Jana Eberthe

Pop e rock, acompanhada do guitarrista e arranjador Ale Marks

18h - The Darma Lóvers

Música e poesia que inspiram reflexão e alegria

19h15 - Banda MooGee

Pop rock nacional anos 80 e 90

20h30 - Banda FW2

Rock alternativo

DIA 07/MAIO - RUA COBERTA

9h - Encontro de Grupos Folclóricos

Trazendo a cultura de diferentes povos e etnias

- Capoeira Abadá

- Danças tradicionalistas com o CTG O Tropeiro Frederico Trott

- Grupos de Danças Folclóricas Alemãs

- Música Tibetana com Ogyen Shak

- Banda Municipal Cidade Verde

11h - Naye

Samba rock, indie, pop e reggae

13h - Ventura

Música autoral, mostrando canções de boemia, desilusão e poesia

14h15 - Chico Paz

Mistura de rock, pop, blues e folk

15h30 - Vive Revive Elas

Mulheres cantam a história da MPB

16h15 - Cortejo com a presença de Fritz Canecão. O cortejo sairá dos decks, passando pela Ponte Coberta (em caso de chuva, o cortejo correrá na Rua Coberta)

18h - Luiz Marenco - O Cantador dos Caminhos

Espetáculo nativista mais requisitado do sul do Brasil, tendo a consciência de que seu canto está ligado a terra, valores, hábitos e costumes de seu povo

EXPOSIÇÕES

Praça Affonso Saul e Av. Santa Maria

6 de maio, 9h às 19h

Exposição e venda de Bonsai, Orquídeas e suculentas Associação de Orquidófilos do Vale do Paranhana

6 de maio, 9h às 20h30

Exposição de motos

1ª Confraternização de Motos de Três Coroas - Moto Grupo Amigos do Asfalto

(em caso de chuva será cancelada)

07 de maio, 9h às 19h

Feira do Comércio e Serviços da CDL

6 e 7 de maio, das 9h às 19h

Feirinha Vila Schell

Feirinha Mundo Novo

Feira de Orgânicos e Agroecologia

Feira Artesanato (casinhas e casa do artesão)

10 de maio, às 19h

Culto Ecumênico dos 64 anos do Município

Centro Municipal de Cultura Remitto René Haack

ATIVIDADES ESPORTIVAS

• Informações e inscrições de participação com SMED (3546-7830)

• Em caso de chuva, as atividades esportivas ao ar livre serão canceladas

2ª Copa Três Coroas de Tênis - 6 e 7, 13 e 14 de maio - quadra de tênis

2° Torneio de Basquete - 13 maio - 8h30 às 17h, quadra da Pracinha Francisco Leal

Torneio de Vôlei de Trio - 13 maio - 8h30 às 17h, pracinha Francisco Leal

2° Encontro Dimenores Pingue Pongue - 13 de maio - 13h às 18h - Ginásio Municipal Armando Brusius

2ª Copa Três Coroas Futevôlei - 13 de maio - 9h às 18h - TrescoPark

Movimento hip-hop - 14 maio - 9h às 18h, atividades de grafite e desenho livre, na pista de skate

Final do Campeonato Municipal de Futebol de Campo Veterano - 14 maio - das 13h30 às 18h, Campo do Fluminense

ATIVIDADES LIVRES

13 de maio, 10h às 17h - decks entre as pontes

- Slack Line - Tirolesa Infantil - Rapel - Canoagem

EVENTOS EXTRAS

• 06 de maio - 20h - Baile de Kerb, no Parque de Rodeio do CTG Querência do Mundo Novo, em Moreira

• 13 de maio - 08h30 - 15ª Trilha Cidade Verde de Jeep e Gaiola - largada da Brocker Pneus