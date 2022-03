Três Coroas sedia evento do ano novo tibetano neste fim de semana

publicidade

A praça Affonso Saul será toda decorada, bem como o centro da cidade de Três Coroas, para receber o Losar – ano novo tibetano, neste sábado e domingo, com programação também no Parque das Laranjeiras, numa realização da Shak Produções. Rituais típicos do Tibet, com apresentações de danças e músicas e gastronomia farão parte da programação, além de palestras com os temas "Felicidade" e "Arte e Paz".

Ogyen Shak, natural de Tibet, que foi trazido ao Brasil para coordenar a pintura de um templo tibetano em São Paulo, em 2006, e acabou escolhendo Três Coroas para viver, e sua esposa, Adriana Shak, que viveu 14 anos no templo budista de Três Coroas, antes de abrir o restaurante Espaço Tibet, são os idealizadores do evento, que celebrará a chegada do ano 2149, que, seguindo o calendário lunisolar tibetano, é regido pelo Tigre da Água, que representa coragem e liderança.

Os tibetanos adoram cantar e dançar e nesta edição haverá a apresentação inédita no Brasil da dança folclórica Khamdro, da região de Kham, no Tibet, onde Ogyen Shak nasceu. É uma dança em pares, com passos e giros coordenados. O figurino chama atenção pelas cores e pelas mangas longas que dão um toque especial aos movimentos dos braços.