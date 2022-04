Três Passos recebe equipamento para combater o Aedes aegypti

publicidade

A Prefeitura de Três Passos, no Noroeste do Estado, adquiriu um minigerador aerossol a frio, conhecido como UBV (Ultra Baixo Volume) – Pulverização. O equipamento tornará o trabalho dos Agentes de Combate a Endemias (ACE) e dos Agentes Comunitárias de Saúde (ACS), muito mais eficaz no combate ao mosquito.

Segundo a coordenadora da Vigilância Ambiental e dos Agentes de Endemias, Andreia Oliveira, nos próximos dias o equipamento começará a ser utilizado. “Com o UBV ampliaremos a estrutura que visa combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya”, disse.

Andreia informou que a máquina será utilizada em regiões do município onde o índice de infestação de Aedes aegypti está em níveis elevados. “O controle de UBV não é preventivo, ele é uma medida complementar que atinge o mosquito na sua fase alada, já adulto e voando”, observa. Ela disse, também, que este equipamento é uma das ferramentas mais requisitadas no combate ao Aedes aegypti, popularmente conhecido como fumacê. É utilizado como uma estratégia complementar ao trabalho da equipe de Vigilância Ambiental e dos agentes de combate a endemias. O investimento é de R$ 20,2 mil, oriundos de recursos próprios do município.

Nesta quarta-feira, foi realizada a entrega técnica, com instruções de como usar o maquinário, realizar manutenção e o controle da mesma, com o agente (veneno) fornecido pelo Ministério da Saúde aos municípios.

Veja Também