Três pessoas morrem após barco virar no rio Uruguai, em Alecrim

publicidade

Três pessoas morreram afogadas no rio Gravataí na tarde do último sábado. A tragédia aconteceu na localidade de Lajeado Taraíra, interior do município de Alecrim, na região Noroeste do Rio Grande do Sul. Inicialmente, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Santo Cristo havia informado cinco óbitos. À reportagem, a corporação do município afirmou que a declaração havia sido realizada "no calor do momento", por profissionais "sem experiência".

O sargento Eduardo dos Santos, da corporação de Santa Rosa, uma dos que acompanha as buscas, afirma que "a chance de encontrar [os desaparecidos] com vida são mínimas, mas não podemos descartar até a localização deles". "Outras pessoas viram eles [os dois desaparecidos] se afogarem. Além disto, estavam sem coletes salva-vidas", justificou Santos.

As vítimas fatais foram identificadas como Noeli Ceconi da Silva, 40 anos, Sinara Bogler Kuhn, 48, e Davi Pimentel, 8. Ainda são procurados Siderlei Pimentel, 41, e Jorginho Valdemir Machado, 45. Três conseguiram se salvar: uma mulher de 41 anos, e duas crianças, uma brasileira de cinco anos e uma argentina de 8 anos.

Conforme informações locais, todos estavam em um barco de madeira que virou no rio Uruguai, em razão do forte vendaval que atingiu ontem a região das Missões. Os trabalhos são realizados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Rosa, Giruá e Santo Ângelo, além da Polícia Civil, Brigada Militar e Instituto-Geral de Perícias (IGP). A área em questão tem sinal fraco de celular, o que interfere na comunicação entre as guarnições.

A Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP) informou, em nota, que "se solidariza com a família das vítimas deste triste acidente e com a comunidade de Alecrim, se colocando inteiramente a disposição para ajudar no que for necessário". "Ao tomar conhecimento do fato, o secretário Sandro Caron pediu total mobilização das vinculadas (BM, PC, CBM e IGP) para que os dois desaparecidos sejam localizados o mais rápido possível", informou a SSP. Na última madrugada, sete bombeiros em dois barcos percorreram o rio e suas encostas tentando identificar sinais que levem até eles.