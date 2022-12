Três pessoas morrem e outras duas ficam gravemente feridas em colisão em Soledade

publicidade

Três pessoas morreram e outras duas ficaram gravemente feridas em um acidente de trânsito ocorrido no final da tarde desse domingo no km 86 da ERS 332, em Soledade. Houve a colisão frontal entre um Mustang e um Citroën C3 no trecho da estrada.

As vítimas fatais foram identificadas como Pauline Isopo, 34 anos, passageira do Mustang, e Adriano Batista de Lima, 51 anos, que dirigia o Citroën, e a filha Helena Lima, de apenas três meses de idade. O bebê morreu durante atendimento médico no Hospital Frei Clemente, onde o condutor do Mustang, de 41 anos, esposo da advogada, e uma passageira do Citroën, de 24 anos, foram internados em estado grave.

O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) foi acionado. “Com base na análise dos vestígios identificados, constatou-se a possível sequência de episódios. Conforme levantamento de local de acidente, presume-se que o fator principal do acidente foi que o veículo Mustang, que seguia sentido Soledade a Arvorezinha, tenha aquaplanado e colidido contra o veículo Citroën C3, que seguia sentido Arvorezinha a Soledade”, informou o CRBM em um comunicado.

A ocorrência mobilizou ainda o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS), Brigada Militar, Instituto-Geral de Perícias (IGP) e a Polícia Civil (PC).