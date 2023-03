Três pessoas morrem em dois acidentes de trânsito nas rodovias federais gaúchas

publicidade

O final da madrugada deste sábado registrou dois acidentes de trânsito com três óbitos nas rodovias federais gaúchas. Em Lagoa Vermelha, o capotamento seguido de incêndio de um Chevrolet Astra deixou dois mortos no km 208 da BR 285. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os corpos das vítimas, dois homens de de 31 e 29 anos, ficaram carbonizados.

Já em Tapes, a PRF atendeu uma colisão frontal entre um Fiat Uno, com placas de Camaquã, e um caminhão Ford Cargo, com placas de Guaíba, no km 353 da BR 116. De acordo com a PRF, uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida.