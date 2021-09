Transmissão esportiva inclusiva marca Dia Nacional dos Surdos em Uruguaiana

publicidade

A Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL) de Uruguaiana promoveu neste domingo à tarde, no Ginásio Municipal Gilberto Oscar Miranda Schimdt, uma partida de futsal especial com transmissão ao vivo pelo Facebook da Prefeitura. O jogo foi narrado pelo professor Vinícius de Abreu por meio da linguagem de sinais (Libras – Língua Brasileira de Sinais) marcando o início de uma parceria voltada à inclusão de surdos e mudos no esporte.

O dia 26 de setembro é o Dia Nacional dos Surdos e o Dia Internacional da Linguagem de Sinais. “A intenção é mobilizar o público específico e envolver toda a sociedade de forma inclusiva no desporto. Estamos trabalhando pela implantação de um projeto social que garanta a inserção destes jovens e também de adultos em grupos de atividades físicas”, destaca o secretário Anderson Menezes.