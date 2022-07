Transporte coletivo de Novo Hamburgo terá reajuste na tarifa a partir de domingo

publicidade

A Prefeitura de Novo Hamburgo encaminhou para a Câmara de Vereadores na segunda-feira cópia do decreto que reajusta a tarifa municipal de ônibus em 8,7% (o equivalente a um aumento de R$ 0,40) a partir do próximo domingo. No entanto, para ter este ajuste, as empresas de ônibus terão que realizar um aumento de 11,92% no salário dos seus trabalhadores. O percentual é referente ao INPC de julho de 2021 a junho de 2022.

“Estes profissionais estão há três anos sem aumento, por isso achamos fundamental condicionar o reajuste da passagem ao aumento salarial deles”, explica a secretária municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Roberta Gomes de Oliveira. Com isso, a nova tarifa dos ônibus hamburguenses passa para R$ 5,00 a partir de domingo.

O reajuste foi aprovado pelo Conselho Municipal de Mobilidade Urbana e de Transporte Público. As empresas, no entanto, chegaram a apresentar pedidos com valores entre R$ 5,67 e R$ 6,87. O percentual aceito levou em conta custos das empresas. Os últimos aumentos do óleo diesel têm impactado muito nos custos do transporte público. A prefeitura está vinculando o reajuste tarifário ao aumento salarial dos rodoviários.

“Como a negociação vem desde abril, as empresas solicitam a nova tarifa a partir de domingo e se comprometem a reajustar os funcionários já no pagamento do início de agosto”, destaca a secretária Roberta. O último reajuste concedido em Novo Hamburgo foi em abril do ano passado, quando a tarifa passou de R$ 3,85 para R$ 4,60.

