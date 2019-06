Transporte escolar volta a funcionar em Estância Velha

publicidade

O serviço de transporte escolar foi temporariamente suspenso em Estância Velha, na manhã desta quinta-feira. A decisão foi dos motoristas contratados pela Secretaria Municipal da Educação e Cultura alegando más condições dos veículos. Os coletivos, que estariam desde 2017 sem passar por vistoria para o serviço, são utilizados no transporte de alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e de estudantes que residem nas áreas rurais do município.

Segundo um motorista, que preferiu não se identificar, os veículos estão com bancos rasgados, buracos no piso, parte da lataria danificada, pneus carecas e peças muito antigas que apresentam problemas frequentemente. "Estamos tentando uma agenda com a prefeita, desde o início do ano, para expor nosso problema, mas até agora não conseguimos", disse o profissional, alertando que a responsabilidade de mais de 200 alunos que são transportados nestas condições recai sobre a categoria.

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura informou, por nota, que o transporte dos alunos da rede municipal de ensino e da Apae ficou suspenso somente durante a manhã desta quinta e que desde as 12h empresas terceirizadas estão fazendo o serviço, o que prosseguirá até esta sexta-feira. A secretária Marly Arigony afirma que foram disponibilizados dois ônibus para a região do bairro Campo Grande, dois para a Apae, um para o bairro Rincão Gaúcho e um destinado à Perimetral/Vila Seca.

Conforme a nota, a partir da próxima segunda-feira, o serviço deve voltar a ser realizado pelos oito ônibus e micro-ônibus da secretaria, conduzidos pelos nove motoristas da pasta. Além disso, os veículos estão passando por vistoria dos tacógrafos.