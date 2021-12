Transporte Nossa Senhora das Graças tem plano de recuperação judicial aprovado

publicidade

Foi aprovado o plano de recuperação judicial da Transporte Nossa Senhora das Graças. A decisão teve a validação da maioria das classes dos credores, reunidos em assembleia geral para deliberar sobre a proposta apresentada pela empresa. Agora, o processo será encaminhado para homologação no Foro da Comarca de Cachoeira do Sul.

Com mais de 60 anos de atuação, a transportadora ingressou com pedido de recuperação judicial em abril de 2020, em meio à crise provocada pela pandemia e as medidas de isolamento social. Frente a uma redução de quase 85% na receita, a empresa buscou o instrumento para readequar sua atividade e preservar os serviços à comunidade.

O advogado Fernando Campos, do escritório Medeiros, Santos & Caprara Advogados, que conduz o processo, destaca que a TNSG está em dia com passivos tributários e os salários dos colaboradores. "Com a aprovação do plano, as perspectivas são ainda mais positivas para a empresa, trazendo liquidez aos ativos imobilizados e permitindo novos investimentos", avalia Fernando, ressaltando que a recuperação judicial tem sido a ferramenta mais efetiva para enfrentar a crise do setor de transporte público.

"Sempre acreditamos no potencial de nossa empresa e na fidelidade de clientes, passageiros e fornecedores. Como prevíamos, em menos de dois anos conseguimos aprovar o plano, o que nos dará tranquilidade de trabalhar com perspectiva de pleno crescimento", avalia Waldir Souza, diretor operacional da TNSG. No momento, a companhia aguarda a publicação do edital de licitação do transporte em Cachoeira do Sul para dar continuidade aos serviços no município.