Trapiche reformado é entregue para a comunidade em Pelotas

O trapiche instalado há mais de 50 anos na Praia do Laranjal, em Pelotas, foi entregue para a comunidade neste sábado. A estrutura passou por uma reforma nos últimos meses, que contou com uma parceria público privado. A revitalização foi coordenada pela Secretaria de Ações da cidade. Conforme o secretário da pasta, Flávio Alam, foram investidos R$ 140 mil. O local ficou fechado desde fevereiro quando a cidade foi atingida por um temporal que danificou sua estrutura. A obra começou em abril, quando foi trocada toda a estrutura lateral e parte do piso. Foram instalados dois quiosques em palha Santa Fé e 140 novas estacas. O local recebeu um novo portão de ferro doado pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Pelotas.

A empresa Porto 5 forneceu material e mão de obra. “O trapiche tornou-se mais valorizado, acompanhando a ideia de otimizar o Laranjal para atrair visitantes e potencializar seus recursos e belezas naturais”, disse Al-Alam. A estrutura foi toda pintada e está à disposição da população todos os dias da semana, 24h por dia. O trapiche possui ao todo 530 metros e foi construído pelo Valverde Praia Clube em 1968, com a autorização da Marinha.

A entrega oficial das obras contou com a presença de autoridades e da Orquestra Estudantil Municipal. Segundo o secretário municipal de Turismo Desenvolvimento e Inovação, Gilmar Bazanella, o local é o terceiro mais visitado de Pelotas. “Perde somente para a Biblioteca e o Mercado. Para nós é importante a recuperação deste local para a captação de turistas”, destaca.

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, observou que além de beleza, pela primeira vez o trapiche conta com acessibilidade para cadeirantes. Ela também destacou que a prefeitura está trabalhando para resolver outros problemas do Laranjal. Para a questão da perturbação do sossego, a prefeita disse que irá enviar para a Câmara de Vereadores uma legislação para tornar a situação mais tranquila para quem vive na praia. “Espero que seja uma linda temporada de verão. Vamos investir em um caminho pela beira da praia até o Barro Duro e o desafio maior é o saneamento. Queremos construir redes de esgoto e buscar parcerias para conseguir tornar o Laranjal a melhor praia e a mais bonita do Estado”, destacou.

Antes da entrega oficial do Trapiche, a prefeita esteve na Casa de Verão da Praia abrindo oficialmente a temporada de veraneio. Paula acompanhou as atividades esportivas desenvolvidas em parceria com o Serviço Social do Comércio (SESC). As ações integram o projeto “Laranjal: quem gosta protege” e reúne diversas práticas esportivas, torneios e campeonatos, além do empréstimo de material para esportes de praias.