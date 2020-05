Travessia de barco entre Rio Grande e São José do Norte ganha mais opções de horários

publicidade

A travessia aquaviária, entre Rio Grande e São José do Norte, começou a ser realizada em mais horários, a partir desta segunda-feira. De segunda à sábado, são 20 opções de horário tanto de ida quanto de volta, com o primeiro barco partindo de São José do Norte às 5h30min. No sentido inverso a primeira viagem que tem duração de 30 minutos, pela Lagoa dos Patos, acontece ás 6h.

Aos domingos e feriados, as opções de horários diminuem para nove de ida e o mesmo número de retorno, partindo de São José do Norte, à partir das 6h, e de Rio Grande a partir das 7h. As lanchas que fazem os trajetos não podem ultrapassar 50% de sua capacidade devido a pandemia do coronavírus.

A mudança ocorreu após a Prefeitura de São José do Norte ter entrado na Justiça e ter ocorrido uma audiência de conciliação entre a empresa que realiza as viagens e os representantes do município. Por causa da pandemia, vários ajustes haviam sido realizados desde o mês de março, devido à queda de aproximadamente 80% no número de passageiros.