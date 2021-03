Trecho da ERS 448 é liberada depois de receber primeira camada de asfalto, na Serra gaúcha

publicidade

O trânsito de veículos na ERS 448 que liga os municípios de Nova Roma do Sul a Farroupilha, na Serra Gaúcha, foi liberado no final da tarde desta sexta-feira depois de ficar interrompido por dois dias para aplicação de uma camada de asfalto.

O trecho bloqueado fica no km 39 onde o asfalto cedeu e abriu uma cratera durante um temporal em 30 de junho do ano passado. As obras de reconstrução iniciaram em outubro e estão sendo realizadas por uma empresa terceirizada do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e pela prefeitura de Nova Roma do Sul, tendo um custo aproximado de R$ 2 milhões.

Depois da aplicação da camada de material asfáltico sobre a superfície da base acontece a execução do revestimento final. E, por último, a sinalização do trecho. O prazo contratual para a finalização da obra encerra em abril.

Conforme o prefeito de Nova Roma do Sul Douglas Passuch, a rodovia é a principal via de escoamento da produção do município e durante o período em que ficou bloqueada causou prejuízos tanto para a chegada como para a saída da produção de aves e suínos.