Trecho da rua Portugal passa a ser mão única no bairro Bom Jardim, em Ivoti

A Prefeitura de Ivoti determinou que um trecho da rua Portugal, no bairro Bom Jardim, passe a ser mão única de forma definitiva. A alteração entrou em vigor nesta quarta-feira, entre a avenida Presidente Lucena e a rua Engenheiro Régis Bittencourt. Somente veículos que venham da via principal podem acessar a rua Portugal neste ponto.

O trabalho da equipe do Departamento de Trânsito está sendo executado com a realização das demarcações no local. A mudança é realizada tendo em vista o crescimento de estabelecimentos comerciais e moradias na área. A via também receberá estacionamento oblíquo, aumentando o número de vagas.

Motoristas que estiverem trafegando pela rua Régis Bittencourt e desejarem acessar a Presidente Lucena, têm como alternativas a rua Graça Aranha e a avenida Capivara. A atenção deve ser redobrada nas próximas semanas.

