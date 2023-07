TRF4 empossa novos dirigentes

publicidade

O presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), desembargador federal Fernando Quadros da Silva, comandou a solenidade de posse dos novos dirigentes do órgão do Poder Judiciário, para o biênio 2023-2025. A cerimônia ocorreu nesta quarta-feira, no prédio-sede da Justiça Federal em Porto Alegre.

A juíza federal da 13ª Vara Federal de Porto Alegre Carla Evelise Justino Hendges assumiu como diretora, enquanto o juiz federal Fábio Dutra Lucarelli tornou-se o vice-diretor da próxima gestão. Ambos trazem consigo a expectativa de um período de dedicação e realizações para o fortalecimento e aprimoramento do sistema judiciário.

Com 28 anos de carreira, a diretora Carla ressaltou que o comando do fórum é um desafio de extrema importância para o suporte ao exercício da Legislatura. Ela expressou sua expectativa de dois anos de muito trabalho e afirmou estar animada com as novas atividades.

Lucarelli, que fez parte da administração do último biênio, enfatizou que o maior desafio será manter o trabalho realizado até então e continuar qualificando e reconhecendo os méritos dos servidores e especialmente em continuar com a interlocução com a sociedade, com os judiciários locais e outros órgãos. Ele destacou a retomada dos atos presenciais, com as adaptações necessárias para garantir um ambiente seguro, como um dos principais êxitos da gestão anterior. Afirmando que esse retorno também ajudou a impulsionar a integração com outras entidades.

O presidente do TRF4 ressaltou a importância desse momento com o destaque para a liderança feminina na administração na Justiça Federal. “Carla é uma juíza muito dinâmica com vasto currículo acadêmico e é reconhecida como uma líder entre os juízes federais”. O desembargador ressaltou que a gestão da juíza Carla ao lado do juíz Lucarelli será benéfica para o órgão como um todo. “Nós temos um acréscimo da competência, experiência e da memória institucional. O que é muito importante quando assumimos um cargo para não interromper a continuidade dos bons projetos que estão em andamento”, explicou.