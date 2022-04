Tribunal Superior Eleitoral mantém cassação da chapa do ex-prefeito de Garibaldi

publicidade

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) julgou na noite desta terça-feira e manteve a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE/RS) pela cassação da chapa do ex-prefeito de Garibaldi, Alex Carniel, e do ex-vice-prefeito Sérgio Chesini. Com essa decisão, Alex Carniel fica inelegível pelos próximos oito anos.

Os sete ministros, de forma unânime, votaram pela manutenção da decisão do TRE, em Porto Alegre, de novembro do ano passado. Foram eles Luiz Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Mauro Campbell, Benedito Gonçalves, Sérgio Silveira Banhos e o relator Carlos Horbach.

Carniel e Chesini foram denunciados por abuso de poder político e econômico, além de arrecadação e gastos ilícitos de recursos. O pedido de impugnação da chapa foi movido pela coligação Garibaldi no Caminho Certo (PDT, PTB, MDB, PL, DEM, PSD e PCdoB), dos candidatos Antônio Fachinelli e Eldo Milani, ambos do MDB, que foi adversária da coligação vencedora na eleição municipal passada, Garibaldi Mais Feliz (PP, PSL e PSB), de Carniel e Chesini.

Após decisão do TSE, Alex Carniel emitiu nota dizendo que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) demonstra uma visão equivocada dos fatos por parte de uma Justiça cada vez mais distante da realidade e dos anseios da comunidade.

Para Carniel, foi negado o provimento aos recursos eleitorais especiais que buscavam reverter a cassação de meu mandato, conquistado de forma democrática e com o apoio de 10.681 mil eleitores de Garibaldi. O prefeito cassado disse ainda, na nota, que continuará sempre próximo e auxiliando no que for possível, ao lado do prefeito eleito Sérgio Chesini e do vice Valério Mayer, em sinal de respeito à população que, duas vezes, através do voto, escolheu o projeto que ele também defendia.

Garibaldi realizou eleição suplementar no dia 03 de abril elegendo como prefeito Sérgio Chesini e como vice Valério Mayer, ambos do PP. Com a decisão do TSE a posse deve ocorrer nesta quinta-feira.