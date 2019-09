Trindade do Sul reivindica a construção de trevo na ERS 324

publicidade

A Prefeitura de Trindade do Sul, no Norte do Estado, informouque se encaminha de "forma positiva" a construção de um trevo na ERS 324, no km 69. Dezenas de caminhões chegam diariamente aos frigoríficos da região, carregados de frangos vivos e matéria-prima para a fábrica de ração.

Segundo o prefeito Odair Pelicioli, a construção do trevo é de extrema necessidade. “A notícia positiva é que, na semana passada, nos reunimos com o Daer e ficou acordado que o município atualizará as planilhas orçamentarias do projeto do trevo, aprovado há dois anos”. Informou ainda que o Estado deverá anunciar os próximos passos para viabilizar esta obra. O custo será de aproximadamente R$ 2,5 milhões.

Conforme informações da Prefeitura, o frigorífico deverá ter novos investimentos na segunda linha de abate para aumentar a capacidade para 320 mil aves por dia. “Registramos que o setor agroindustrial impacta em toda uma cadeia produtiva com geração de empregos no meio rural”, observa Pelicioli.