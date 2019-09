Troca Solidária em Caxias do Sul recolhe mais de 500 toneladas de lixo seletivo

publicidade

O programa Troca Solidária, iniciativa da prefeitura de Caxias do Sul, atendeu aproximadamente 17 mil famílias nas 35 edições realizadas desde o inicio de 2019. O projeto implantado em 20 de junho de 2009, garante que pessoas possam trocar 4 quilos de resíduo seletivo por 1 quilo de alimento. A ação, além de ajudar a cuidar da limpeza da cidade, oferece um complemento alimentar de qualidade.

Foram quase 131 toneladas de alimentos distribuídas ao longo das quintas-feiras, neste ano, volume que representa economia no orçamento de quem mais precisa. De janeiro até o fim de agosto, 522 toneladas de resíduos seletivos foram entregues em troca dos alimentos. Todo o material foi distribuído para as 13 associações de reciclagem conveniadas à prefeitura de Caxias do Sul.

Qualquer pessoa da comunidade pode participar. O volume de resíduos trazido é pesado e, em seguida, o morador recebe um vale com o peso que tem direito a levar em alimentos. Basta retirar a quantidade no caminhão dos hortifrutis, que acompanha a edição.

Os locais para realização do Troca Solidária são escolhidos de acordo com os critérios de vulnerabilidade social e de quantidade de lixo seletivo misturado ao orgânico na coleta da região. A tendência é que a comunidade passe a fazer uma separação mais adequada com a possibilidade de trocar os resíduos por frutas e legumes. Neste mês, o programa ocorre nos dias 05, 12, 19 e 26. Serão oferecidos os seguintes alimentos: maçã fuji, banana prata, repolho, cenoura, batata inglesa, cebola e laranja umbigo.