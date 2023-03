Troféu Mulher Nota 10: 5ª edição premia personalidades femininas de destaque

publicidade

O teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa gaúcha, foi palco, nesse sábado, da 5ª edição do Troféu Mulher Nota 10. A premiação, realizada pelo diretório estadual do Republicanos, em parceria com a secretaria do movimento Mulheres Republicanas no Rio Grande do Sul, homenageia dez mulheres que, por suas trajetórias de destaque, contribuem para a participação feminina em diferentes setores e segmentos da sociedade.

“São histórias de sucesso e superação que comprovam a força e a competência da mulher para atuar em qualquer profissão. São exemplos que incentivam outras mulheres a seguirem lutando pelos seus objetivos”, destacou o deputado federal Carlos Gomes, presidente do Republicanos/RS.

Para a líder do Mulheres Republicanas no Estado, Beth Colombo, a honraria é uma forma de “retribuir as agraciadas por toda a colaboração que prestaram ao processo histórico de reconhecimento e valorização da mulher nos espaços profissionais e sociais”.

A solenidade foi prestigiada pelo prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo; pelos deputados federais Franciane Bayer e Tenente-Coronel Zucco; pelos deputados estaduais Capitão Martim, Delegado Zucco, Eliana Bayer, Gustavo Victorino e Sergio Peres, e pela secretária nacional do Mulheres Republicanas e deputada estadual pelo Rio de Janeiro, Tia Ju.

Confira abaixo a lista das homenageadas

Elizabeth Griebeler - Agente de saúde e vereadora em Estância Velha

Íris Schenkel Foscarini – Ativista pelos direitos da mulher, da criança e do adolescente e ex-primeira dama de Novo Hamburgo

Jane Maria Kohler Vidal – Desembargadora e primeira Juíza do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Estado

Nara Fatiane Silva da Costa – Agente Socioducadora da Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Rio Grande do Sul

Luciane Maria Neuls Kronbauer - Bióloga e gestora da Acquaviva Piscicultura

Andréa Pires Souto Damin - Médica e chefe do Serviço de Mastologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Valéria Leopoldino – Publicitária e primeira-dama de Porto Alegre

Daniela Agatti Chesini Zottis - Enóloga e proprietária da vinícola Casa Zottis, em Bento Gonçalves

Raquel Figueiredo Alessandri Teixeira - Secretária de Educação do Rio Grande do Sul

Iris Helena Medeiros Nogueira – Desembargadora e primeira mulher a presidir o Tribunal de Justiça do Estado