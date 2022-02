Tudo Fácil Empresas deve chegar ao Sul do Estado

publicidade

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, e o prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, conheceram nesta segunda-feira mais detalhes do projeto Tudo Fácil Empresas, do governo do Estado. As duas maiores cidades da Zona Sul já deram o consentimento para a implantação do programa. A iniciativa foi apresentada pelo secretário estadual de Planejamento e Gestão, Cláudio Gastal, e pela presidente da Junta Comercial, Industrial e Serviços do RS, Lauren Momback. A ideia consiste na criação de uma plataforma 100% digital, em parceria com o Sebrae, afim de facilitar e agilizar o processo de abertura de negócios.

Conforme o projeto, em cerca de dez minutos, a pessoa sai com a empresa constituída, com licenças, alvará e liberação do Corpo de Bombeiros para as que se enquadram na categoria de baixo risco. “O empreendedor entra na plataforma e vai sendo conduzido pelo melhor caminho para a elaboração do contrato social, inclusive das licenças necessárias. Com a integração com os municípios já é disponibilizado o número de inscrição municipal, alvará de funcionamento e CNPJ”, explica Gastal.

O projeto já funciona em Porto Alegre e, conforme o secretário, a ideia é expandir para os 20 municípios que representam 54% das empresas ativas do Estado. Por isso, nesta primeira etapa de interiorização as prefeituras estão sendo visitadas. Também já houve visitas em Novo Hamburgo, Passo Fundo, São Leopoldo, Gravataí, Alvorada, Cachoeirinha, Viamão e Lajeado. “Nosso contato com os municípios é para que as prefeituras façam a adesão, implantem o Tudo Fácil, com nossa ajuda e custo zero ao empreendedor. A partir da autorização, temos acesso ao sistema municipal”, disse Gastal.

Paula destacou ser muito bem-vinda a proposta, por ir ao encontro do planejamento do município, que tem trabalhado para desburocratizar e estimular novos investimentos. “Isso já faz parte dos planos de construir uma cidade acolhedora e propícia aos negócios. Temos evoluído neste processo em muitas frentes, mas sempre podemos melhorar, e esse projeto cai como uma luva no que a gente vem fazendo”, afirmou a prefeita.

O secretário avalia que, entre dois e quatro meses, será possível colocar a plataforma no ar nas duas cidades da Zona Sul. “Agora, iremos passar para os municípios um QR-Code, em que um técnico da cidade responderá uma série de perguntas para termos um diagnóstico.” Conforme ele, a ideia é que os 20 municípios façam adesão até o fim do ano.

Veja Também