UBSs são temporariamente fechadas e profissionais reforçam atendimento na UPA 24h em Bento Gonçalves

A Secretaria Municipal da Saúde de Bento Gonçalves ampliou as medidas para reorganização do fluxo de saúde e atendimento dos pacientes do município na UPA 24h, no Complexo Hospitalar de Saúde, no bairro Botafogo. A ação foi necessária em virtude da escalada de novos casos de Covid-19 e aumento no número de internações, que lotou a demanda de atendimento no Hospital Tacchini, passando os atendimentos SUS e conveniados para estrutura pública de saúde.

Com objetivo de reforçar o contingente de profissionais a partir desta segunda-feira, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Faria Lemos, 15 da Graciema, Maria Goretti, São Pedro, Fenavinho, Cohab e Progresso estão temporariamente fechadas. Os locais estão apenas com um profissional do administrativo para entrega ou retirada de exames, orientações e esclarecimentos de dúvidas.

Outra providência foi o cancelamento de consultas eletivas já marcadas. "Precisamos que as pessoas procurem o sistema de saúde somente em caso de emergência ou sintomas gripais. É uma medida necessária para que nossas estruturas de saúde tenham condições de atendimento nesse período de alerta da Covid-19. Precisamos da compreensão da população para que em breve possamos reabrir as unidades e normalizar atendimentos", ressalta a secretária de Saúde, Tatiane Misturini Fiorio.

