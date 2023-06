Ulbra venderá Curso de Medicina por R$ 700 milhões em leilão

publicidade

A Aelbra, mantenedora da Ulbra, venderá o curso de medicina da universidade, em leilão, pelo valor de R$ 700 milhões. Isso ocorre em razão do Plano de Recuperação Judicial, aprovado no ano passado pela ampla maioria dos credores para liquidação das dívidas. O edital foi publicado nesta quarta-feira.

Em nota, a Aelbra informou que "tanto o leilão quanto a venda de imóveis estão previstos no Plano de Recuperação Judicial aprovado por ampla maioria dos credores no final do ano passado. Não afetam a continuidade dos cursos e significam o avanço da recuperação da instituição." O Plano de Recuperação Judicial prevê o pagamento aos credores trabalhistas especialmente através da venda e desfazimento de bens imóveis.