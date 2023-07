Um Dia no Parque será realizado na Trilha Caminho do Pampa, em Alegrete

publicidade

Em Alegrete, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur), em parceiria com a Fundação Maronna, Associação Caminho do Pampa (Acapampa) e Associação dos Produtores do 28, desenvolve a validação do 1º trecho da Trilha Caminho do Pampa no município, que será realizada no próximo domingo. A atividade é promovida e coordenada pela Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso e faz parte da ação “Um Dia no Parque”, considerado o maior evento de mobilização que acontece nas Unidades de Conservação em todo o país.

A Trilha Caminho no Pampa terá percurso de 170 km passando por Alegrete, Quaraí, Rosário do Sul e Santana do Livramento, inteiramente na APA do Ibirapuitã, tendo como objetivo desenvolver ações sustentáveis de fomento ao turismo, conservação da natureza, diversificação de atividades e geração de renda nas propriedades rurais. O trecho possui 10 quilômetros e proporcionará aos participantes experiências para apreciar as belezas do bioma Pampa, a observação de animais, momentos de inserção na história e o contato com o sítio arqueológico da região, que integra uma das primeiras sesmarias do sul do país.

Além disso, ocorrerá a integração com a cultura, artesanato, gastronomia, costumes e modo de viver do gaúcho fronteiriço, características do povo local. Serão oferecidas 20 vagas para caminhantes e 20 para ciclistas.

Para reservar é necessário preencher o formulário e fazer o pagamento da inscrição no valor de R$ 60,00 até esta sexta-feira, que dará direito ao transporte, café da manhã, almoço e condutor da trilha. Com custos extras de R$ 40,00 é possível adquirir a camiseta do evento, bem como R$ 100,00 para alugar cavalos mansos. Informações pelo WhatsApp (55) 99931-4771. As inscrições podem ser feitas através do site do evento.

