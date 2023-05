Uma semana após crise, coleta de contêineres segue apresentando problemas em Porto Alegre

publicidade

Uma semana depois da crise dos contêineres em Porto Alegre, bairros seguem com problemas na coleta automatizada de lixo, especialmente Auxiliadora e Higienópolis, onde eles seguem lotados de resíduos e pontos da Cidade Baixa, como na Coronel Fernando Machado, em que moradores relatam um grande número de furtos de tampas. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) reconhece o problema, e afirma que, somente entre os últimos dias 17 e 21 de maio, foram furtadas 60 tampas, conforme balanço mais recente do Consórcio Porto Alegre Limpa, responsável pelo serviço.



Desde o começo de 2023, 730 foram furtadas, das quais cerca de 700 já haviam sido repostas. O lixo acumulado preocupa moradores e trabalhadores próximos, em razão da proliferação de animais causadores de doenças, bem como o chorume, que de um jeito ou de outro termina na rede de esgoto da Capital. “Estacionei aqui, e quando desci do caminhão, saiu uma ratazana do meio do lixo”, disse o entregador autônomo Luis César Reis. Ele deixou ontem pela manhã o veículo na rua Pedro Chaves Barcellos, quase esquina com a Campos Salles, quando teve o flagrante.



Não muito distante dali, na rua Dr. Timóteo, inclusive uma cama com colchão estavam ao lado de um contêiner nas primeiras horas da quarta-feira. Em outro, o lixo não estava espalhado, mas disposto em sacolas, mostrando que o mesmo ainda não havia sido revirado. Dentro do contêiner, a lotação era máxima. Um caminhão do Consórcio Porto Alegre Limpa, que administra o serviço nos bairros atendidos na Capital, circulava pela área, sendo apoiada por outro veículo. A retirada dos resíduos de um destes objetos ocorre rapidamente, e, em cerca de três minutos, o objeto é esvaziado.



Na Cidade Baixa, onde ocorrem os furtos das tampas, a troca por novas está inserida no contrato, e o consórcio “está repondo diariamente, com reforço na estrutura para dificultar a ação dos vândalos”, afirma a SMSUrb. A empresa em si será novamente multada, mas os valores ainda estão sendo computados, ainda de acordo com a secretaria, e o valor deverá incidir sobre o pagamento feito pela Prefeitura.



A coleta, no entanto, está normal, e “os pontos com problemas estão sendo sanados pelas equipes”, prossegue a secretaria, que ainda solicita registrar demandas do tipo pelo 156. Na semana passada, moradores destes bairros relataram um acúmulo de lixo incomum, causado por um atraso em 5% a 10% dos pontos com o serviço de coleta automatizada. Dois dos sete caminhões estavam estragados, e a reposição por parte do consórcio levou cerca de dois dias, causando menor recolhimento dos materiais diariamente. O prazo dado inicialmente pelo titular da SMSUrb, Marcos Felipi Garcia, para resolução total do problema, foi o último domingo.