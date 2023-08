Unidade do Tudo Fácil deve ser instalada até o início de outubro em Pelotas

publicidade

Projetada para o final deste ano, a instalação da unidade do Programa Tudo Fácil, em Pelotas, deverá ser antecipada. A iniciativa será instalada no Pop Center no máximo até o início do mês de outubro, conforme a projeção da secretária estadual de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans.

O objetivo é deixar o cidadão mais próximo de 50 serviços oferecidos pelo governo do Estado, como atendimento ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran/RS), emissão de Carteira de Identidade e CPF, serviços relativos ao Instituto de Previdência do Estado (IPE), entre outros. Segundo Danielle, serão 19 guichês funcionando de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, e aos sábados das 9h às 13h, em um espaço de 344 metros quadrados. “A intenção do Tudo Fácil é deixar tudo no mesmo local para facilitar para a população”, destacou.

O Tudo Fácil de Pelotas atenderá a uma população de pouco mais de 948 mil pessoas, incluindo moradores dos municípios de Arroio do Padre, Canguçu, Capão do Leão Cerrito, Cristal, Morro Redondo, Pedro Osório, São Lourenço do Sul e Turuçu. O governo do Estado oferece 700 serviços on-line, além dos presenciais que poderão ser acessados no local. Atualmente, o Tudo Fácil tem duas unidades em Porto Alegre. Deve abrir a terceira neste segundo semestre junto ao Pop Center Centro Popular de Compras. Há unidades ainda em Caxias do Sul, Passo Fundo, Lajeado e Rio Grande.

“Nossa intenção é ter unidades nas principais cidades do Estado. O foco de 2023 é a instalação dessas duas novas e, em 2024, queremos avaliar os municípios menores que tenham interesse na colocação de um autoatendimento”, projetou. Ela conta que até maio foram realizados pouco mais de 273,3 mil atendimentos nas unidades Tudo Fácil. Destes, 138 mil ocorreram em Porto Alegre. “Já as unidades de autoatendimento têm uma média mensal de acesso aos serviços superior a 6,6 mil, por isso temos a necessidade de remodelar, para facilitar o acesso aos serviços de todo o Estado. Nosso maior interesse é incluir o digital em todos os municípios”, enfatizou.

