Unidade pediátrica da Unimed Porto Alegre recebe acreditação de organismo nacional

Em cerimônia realizada na manhã desta quarta-feira, foi descerrada a placa que marca uma importante conquista para a Unimed Porto Alegre. A Unidade de Atendimento Pediátrico da cooperativa, localizada nas dependências do Shopping Total, na Capital, alcançou a Acreditação ONA nível 2 Acreditado Pleno, a partir de avaliação da Organização Nacional de Acreditação Hospitalar (ONA). Gestores, médicos, enfermeiros, entre outros profissionais, celebraram o feito e o atribuíram à busca incessante pela qualidade nos serviços.

De acordo com a coordenadora do serviço de pediatria da unidade, a médica Betusa Kramer, é a primeira unidade ambulatorial do Brasil a alcançar tal feito. “Nosso serviço existe há seis anos, mas estamos nos preparando para esta acreditação há quatro anos. Focamos plenamente em oferecer o melhor atendimento ao cliente e paciente, nossos pediatras são extremamente qualificados e treinados, assim como nossas equipes de enfermagem e administrativa. E a ONA é extremamente exigente em seus critérios”, comenta ela.

Segundo Betusa, o serviço da unidade cresceu a tal ponto que, atualmente, são atendidos, em média, 2 mil pacientes por mês, e o índice de satisfação do local é um dos melhores dentro do sistema Unimed. “A Unidade de Atendimento Pediátrico foi criada para ser uma retaguarda do pediatra do consultório. Quando ele não pudesse acolher seu paciente, estaríamos aqui para oferecer a melhor assistência e ser reavaliado a seguir por seu médico assistente”, explica.

A pandemia da Covid-19, surgida em meio ao projeto da acreditação, trouxe inúmeros desafios à unidade, mas, de acordo com a coordenadora do espaço, houve importantes mudanças de processos em todas as áreas, desde clínica, pediatria, além de outros. “Apesar de sermos uma unidade que não havia sido preparada para ser dividida entre contaminados respiratórios e não-respiratórios, rapidamente ajustamos o fluxo conforme nosso protocolos de atendimento. E o resultado veio. Não perdemos nossa agilidade, nem o compromisso do carinho e da acolhida”.

A acreditação da ONA é renovada todos os anos, e o reconhecimento em questão também é validado pela International Society for Quality in Health Care (ISQua), organismo global de acreditação. De acordo com a Unimed Porto Alegre, desde sua inauguração, em agosto de 2016, a Unidade de Atendimento Pediátrico contabilizou mais de 127,5 mil atendimentos até o mês de setembro de 2022.