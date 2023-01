UniRitter adere ao Movimento Rio Grande Contra a Fome

publicidade

A UniRitter aderiu ao Movimento Rio Grande contra a Fome. A parceria da Instituição de Ensino Superior ao programa foi firmada em reunião, nesta terça-feira, entre a diretora da instituição, Rachel Ballardin, e o deputado Valdeci Oliveira (PT), em seu último ato como presidente da Casa, posição que passa a Vilmar Zanchin (MDB).

"A adesão ao movimento agrega ao DNA da UniRitter de responsabilidade social. Vamos trabalhar fortemente para contribuir e fazer a diferença. É um projeto de muito sentido para a instituição, que tem como um dos seus propósitos transformar o país por meio da educação. Cuidar da sociedade e estar engajada à causa contra fome são tarefas fundamentais. A nossa participação será levada ao currículo de extensão da universidade e trabalhada junto a todo o corpo docente da instituição", afirmou Rachel Ballardin, diretora da UniRitter.

Iniciado em 2022, o programa - iniciativa da AL com coordenação conjunta entre Governo do Estado, Tribunal de Justiça do RS, Defensoria Pública do RS, Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público do RS - visa reduzir os danos causados pela insegurança alimentar grave que afeta o Estado e o país (atualmente, o Brasil registra 15,5% da população nessa condição).

No ano passado, de junho a dezembro, foram arrecadadas 230 toneladas de alimentos, com 50 ações de captação de doações. Agora, a UniRitter se une às entidades participantes, todos com a pretensão comum de diminuir a fome no Rio Grande do Sul, fortalecer a rede de solidariedade existente no Estado e potencializar a destinação de alimentos à Central de Doações da Defesa Civil.

