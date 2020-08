Unisc inaugura o Hospital Veterinário nesta quarta-feira em Santa Cruz do Sul

publicidade

A Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) inaugura nesta quarta-feira o Hospital Veterinário, localizado nas margens da RSC 287, em Linha Pinheiral. A cerimônia será às 14h30, mas devido à pandemia do novo coronavírus, o evento será transmitido pela internet para evitar aglomerações. As obras de adequação do prédio para abrigar a estrutura iniciaram em novembro de 2019.

Por meio de um convênio firmado com a Prefeitura de Santa Cruz do Sul, o município investiu R$ 1 milhão na estrutura de 2 mil metros quadrados. A parceria prevê auxílio para famílias de baixa renda que precisem de atendimento para seus animais de estimação. Além disso, os animais que estão no Canil Municipal e os que são atendidos por ONGs ou por protetores independentes, também vão contar com serviços gratuitos.

A universidade investiu no mobiliário, nos equipamentos e insumos necessários, bem como oferecerá todos os serviços hospitalares por meio do trabalho de seus acadêmicos e professores. O hospital realizará atendimento de animais de pequeno e de grande porte para consultas; cuidados de ferimentos leves e graves; tratamentos básicos como aplicação de vermicidas, vacinas, esterilização, alojamento, captura e transporte; exames de imagem e de análises clínicas; internações; e cirurgias de alta complexidade. Os animais silvestres também serão atendidos no local.

O diretor do hospital veterinário, Mauricio Borges da Rosa, explicou que a inauguração contempla apenas o espaço físico, pois os atendimentos deverão acontecer de forma gradativa após o retorno das aulas presenciais, previstas para o fim de agosto. “No primeiro momento serão desenvolvidas atividades acadêmicas, que são o foco principal do hospital. Depois, quando estivermos bem instabilizados e com uma equipe treinada, iniciaremos os atendimentos via Prefeitura e na sequência o atendimento de animais de toda a região de forma particular”, disse.