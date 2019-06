URI abre as inscrições para a III Feira do Conhecimento e suas Tecnologias

publicidade

A Universidade Regional Integrada (URI) campus de Frederico Westphalen abre a oportunidade de divulgar trabalhos científicos desenvolvidos pelos alunos do Ensino Fundamental, Ensino Médio, Cursos Técnicos e Curso Normal Magistério das Escolas da Rede Estadual e Particular de Ensino de toda região do Norte do Rio Grande do Sul e Oeste de Santa Catarina. A III Feira do Conhecimento e suas Tecnologias (IIIFCT) está com as inscrições abertas e acontecerá durante a XVII URI Profissões, nos dias 23 e 24 de outubro deste ano. As inscrições estarão abertas até o dia 13 de setembro.

Segundo a diretora geral da URI de Frederico Westphalen, Silvia Regina Canan, esta é uma oportunidade de centenas de alunos apresentar projetos resultantes do interesse e envolvimento de estudantes e professores que, instigados pela curiosidade, criatividade e investigação, dedicaram-se as pesquisas nas escolas. “A comunidade acadêmica terá a oportunidade de compartilhar os projetos na universidade e com outras escolas e com o público em geral”, observa.

A diretora lembra que no final do evento serão premiados trabalhos destaques de cada categoria, incentivando o desenvolvimento da pesquisa nas escolas, estimulando a elaboração de projetos por estudantes e professores e valorizando os resultados obtidos através da produção científica.

Silvia Regina Canan disse que, enquanto Universidade Comunitária e Regional, a URI tem o compromisso de formar pessoas com ética e competência e de valorizar cada vez mais as produções científicas e os experimentos e incentivando a pesquisa nas escolas.