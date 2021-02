Uruguaiana alerta contra proliferação do Aedes Aegypti

publicidade

Em Uruguaiana, na Fronteira Oeste do RS, a médica veterinária Laura Ilarraz Massia, responsável pelo setor de Vigilância Ambiental em Saúde do município, apresentou dados epidemiológicos e ações de prevenção e combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue entre outras doenças, durante a última sessão da semana da Câmara Vereadores.

Conforme dados do Sinan - Sistema de Informação de Agravos de Notificação, em dezembro de 2020 ao menos 392 dos 497 municípios do RS estavam infestados pelo Aedes aegypti, incluindo Uruguaiana. No último ano foram 3.613 casos confirmados de Dengue e seis óbitos no estado.

“Estamos no período de maior registro de casos, de novembro a maio. No município ainda não há arboviroses (as doenças - dengue, Zika vírus, febre chikungunya e febre amarela), mas há identificação de dezenas de focos. Os principais tipos de criadouros encontrados são pequenos depósitos como vasos de plantas, pneus, lixo, latas de tintas, vasos inutilizados, lonas em casas e construções", pontuou.

Laura apontou que há 55 Agentes de Controle de Endemias nomeados, sendo 27 capacitados e nomeados e 28 em capacitação. O programa de controle inclui levantamento de índice de infestação, educação permanente, visitação em residência e em 130 pontos estratégicos, com criadouros de difícil eliminação como borracharia, sucatas e cemitério. “Não erradicamos o mosquito, é preciso controlar e manter o índice de infestação mais seguro para que essas doenças graves não aconteçam”, finalizou Laura.