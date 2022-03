Uruguaiana avança na inspeção de produtos de origem animal comercializados na cidade

publicidade

Amostras de produtos de estabelecimentos comerciais de Uruguaiana foram enviadas para um laboratório credenciado ao Ministério da Agricultura, em Lajeado, para análise. O procedimento é mais uma etapa do progresso de Uruguaiana em direção ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi).

Por meio do Sisbi, que padroniza os procedimentos de inspeção de produtos para garantir a qualidade dos alimentos, produtores locais podem comercializar seus produtos por todo território nacional. O trabalho de vistoria e coleta de material para análise é realizado pelo Sistema de Inspeção Municipal (SIM), setor vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Semude).

Para garantir a equivalência do Ministério da Agricultura, o sistema de inspeção de Uruguaiana deve passar por diferentes etapas. A cidade já passou pela parte da documentação, formulários, registro de atividades e, neste momento, está na etapa de recolhimento de amostras que são enviadas para análise. Após as fiscalizações e análises, a equipe do SIM deve se aprimorar e solicitar a primeira vistoria do Ministério da Agricultura, o que não garante a habilitação, porém aponta correções a serem realizadas e, após as correções, acontece uma nova vistoria que pode ser definitiva, garantindo que o Sistema Municipal seja equivalente ao Sisbi.

Conforme o secretário da Semude, Rodrigo Santariano, o município e os empresários dos estabelecimentos comerciais de produtos de origem animal da cidade estão caminhando rumo à habilitação, contribuindo e cooperando para que Uruguaiana tenha mais essa conquista, a qual garante a qualidade dos produtos locais. Na cidade, há 42 estabelecimentos que devem passar pela fiscalização e análise.

Veja Também