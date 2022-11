Uruguaiana: começa domingo a venda presencial de ingressos para o Carnaval

publicidade

Após uma semana de vendas online, está confirmado para este domingo (13) o início da comercialização dos ingressos para o Carnaval Fora de Época de Uruguaiana 2023 de maneira presencial. Logo depois da cerimônia de abertura oficial, a partir das 18h, estarão disponíveis entradas para arquibancadas, frisas e camarotes, no Escritório Central do Carnaval, instalado na Estação Rodoviária da cidade.

No espaço, haverá o tradicional mapa do sambódromo para que os sambistas e apaixonados pela maior festa de cultura popular do município escolham a melhor localização na passarela do samba. O Carnaval ocorrerá nos dias 9 de março (quinta-feira), 10 de março (sexta-feira) e 11 de março (sábado) em Uruguaiana.

Valores de ingressos:

ARQUIBANCADAS (individuais): de R$ 44,00 até R$ 262,00.

FRISAS (opção de 10 ou 16 lugares): desde R$ 2.640,00 até R$ 7,9 mil.

CAMAROTES (Gold Premium ou Prime - individuais - ou na opção de 40 ou 60 lugares): desde R$ 385,00 até R$ 14.960,00.

Opções de pagamento: PIX (à vista) ou Cartões de Crédito (em até 6x) nas bandeiras Mastercard, Visa, Elo e Hipercard. A compra de qualquer produto (arquibancadas, frisas e camarotes) dá direito a acesso às três noites de desfiles das oito escolas de samba do Grupo Especial. Todos os valores estão em minhaentrada.com.br O evento, depois de dois anos de pandemia, voltará a acontecer nos dias 9, 10 e 11 de março de 2023.