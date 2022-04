Uruguaiana dá inicio a serviços de manutenção na área rural

publicidade

A Prefeitura de Uruguaiana começa nesta segunda-feira os trabalhos que, inicialmente, vão atender quatro distritos do município. A primeira execução será na Barragem Sanchuri, onde a equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura fará patrolamento de ruas, manutenção do brete do Getae, limpeza, corte de grama e poda de árvores. Além disso, conforme a pasta, lâmpadas que não necessitam de reator serão substituídas.

Após, o trabalho vai prosseguir em São Marcos, Plano Alto e João Arregui. Durante reunião na semana passada que definiu os serviços, o vice-prefeito Fernando Tarragó disse que a prefeitura vai realizar processo licitatório de compra de nova caixa d’água para o Plano Alto, em razão dos problemas de vazamento do atual reservatório. A equipe da Secretaria de Planejamento fará a vistoria do local nesta semana. Conforme a pasta, a proposta é instalar um reservatório de abastecimento industrializado – a estrutura existente comporta torre e caixa.

Na sequência, serão realizados orçamentos, a partir das informações de análise da área. A Secretaria de Planejamento esclarece que a alternativa é a mais eficiente, econômica e rápida para solucionar o problema da localidade.

Veja Também