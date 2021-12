Uruguaiana está sem imunizantes da Pfizer

publicidade

A Secretaria de Saúde de Uruguaiana (SMS), anunciou que não há mais estoque da vacina da Pfizer nos postos de saúde do município. Desde a tarde de segunda-feira foram aplicadas as últimas doses restantes. A sequência da aplicação das vacinas deste laboratório deve acontecer na manhã da quarta-feira, sendo que pela manhã os imunizantes serão aplicados apenas no Posto Central, da avenida Presidente Vargas. À tarde, as doses estarão disponíveis em todos os postos de saúde do município, incluindo a Barragem Sanchurí.

A SMS salienta que as vacinas do laboratório Pfizer são aplicadas em adolescentes e também como dose de reforço para quem recebeu duas doses da CoronaVac, AstraZeneca e da própria Pfizer. A procura na segunda-feira foi alta uma vez que o Ministério da Saúde diminuiu o intervalo de cinco para quatro meses após a segunda dose para aplicação da dose de reforço.

No momento, Uruguaiana registra a aplicação total de 192.540 vacinas entre primeiras, segundas e terceiras doses dos imunizantes. Foram aplicadas 92.155 primeiras doses; segunda dose foram 83.555 e reforço 16.830. A Santa Casa contabiliza sete internações por coronavírus (três em UTIs, três em unidade clínica e uma na pediatria). Há um óbito, somando 457 ao todo no município.

Em Itaqui também se esgotou a vacina Pfizer. Além disso, a Secretaria da Saúde do município disponibilizará, nesta quarta-feira, atendimento médico, farmacêutico (dispensa de remédios) e de enfermagem no interior do município. Serão atendidas as localidades do Itaó (8h15min), Curuçu (9h30min) e Passo da Cachoeira (11h).

