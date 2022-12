Uruguaiana fará nova licitação para construção do Centro de Iniciação ao Esporte

publicidade

A Prefeitura de Uruguaiana fará uma nova licitação em busca de uma empresa para terminar a construção do antigo Centro de Iniciação ao Esporte, localizado no bairro Cabo Luiz Quevedo, próximo ao acesso ao Conjunto Habitacional João Paulo II. A obra teve início ainda na gestão do ex-prefeito Luiz Augusto Schneider (PSDB), foi paralisada e depois retomada pela atual gestão, mas novamente paralisada.

De acordo com a prefeitura, a paralisação ocorreu porque a empresa contratada para construir o complexo desistiu do projeto. Agora um novo edital de licitação está sendo lançado. O certame está marcado para o dia 10 de janeiro. Ainda conforme o Executivo Municipal, o projeto passou por algumas alterações e agora o espaço se chamará Centro Educacional Esportivo (CEE). A obra está ligada à Secretaria de Educação.

O complexo deverá abrigar ações esportivas, de entretenimento e de lazer para crianças e adolescentes, atendendo especialmente aos moradores daquele entorno, a mais populosa do município. “Desde 2017 temos entre outros desafios sanar problemas – entre os quais o Centro de Iniciação ao Esporte, que agora recebe a nomenclatura de Centro Educacional Esportivo. Após algumas tentativas frustradas, teremos novamente a oportunidade de licitar a obra e entregá-la à comunidade”, conclui o prefeito Ronnie Mello.