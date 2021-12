Uruguaiana habilita Centro de Atenção Psicossocial para obter verbas do Ministério da Saúde

publicidade

Depois de uma longa luta, com várias alterações e adequações, o município de Uruguaiana garantiu a habilitação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) junto ao Ministério da Saúde. A confirmação veio por meio da Portaria GM/MS Nº 3.483 e garante ao setor recursos oriundos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.

“A notícia chega como um grande presente de final de ano para Uruguaiana. O credenciamento é fruto de um trabalho que tem várias frentes”, disse o prefeito Ronnie Mello. “Hoje estamos colhendo os resultados de um trabalho que começou há mais de dez anos e que vai transformar a vida das pessoas que precisam de ajuda”, salientou.

Com o credenciamento, o CAPS passa a receber R$ 477,4 mil por ano. Os recursos serão aplicados na manutenção e ampliação dos serviços realizados no Centro de Atenção Psicossocial de Uruguaiana.