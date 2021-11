Uruguaiana lança o Natal Iluminado 2021 nesta quarta-feira

publicidade

A Prefeitura de Uruguaiana lança, às 18h desta quarta-feira, a programação oficial do Natal Iluminado 2021. O evento de apresentação acontece no Tamandaré Iate Clube, às margens do rio Uruguai. O projeto de festividades prevê a chegada de Papai Noel, a instalação da Casa do Papai Noel à visitação pública, montada na Casa de Cultura João Fagundes (rua Tiradentes), entre outras tantas atividades ao longo do mês.

Segundo a organização, além de desenvolver o espírito solidário e de fraternidade, a iniciativa também serve como ferramenta para valorização da data e implementar ações junto ao comércio local.

