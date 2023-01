Uruguaiana passa contar com site exclusivo para turismo na cidade

publicidade

A cidade de Uruguaiana, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, passa a contar, a partir desta sexta-feira, com um site exclusivo para divulgar informações turísticas e orientar pessoas que visitam o município.

O projeto foi elaborado e executado pela Prefeitura de Uruguaiana, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (Setur). O lançamento aconteceu na noite dessa quinta-feira, na sede da Setur. Ao acessar o endereço, o internauta vai encontrar dados e informações dos mais variados segmentos.

O visitante localiza na página notícias, informações sobre gastronomia, hospedagem, atrativos e pontos turísticos. Além disso, também constam na página informações de utilidade pública como locais e contatos de unidades de saúde, segurança e transporte.

“O turismo é uma grande ferramenta de transformação de uma cidade. Traz desenvolvimento e geração de empregos. Antes disso, é necessária a qualificação dos serviços em todas as frentes. Não apenas na área de infraestrutura, mas também a tecnológica. Hoje celebramos mais uma etapa desse trabalho, baseada no suporte ao turista por meio da internet e na divulgação de nossos potenciais”, destacou o prefeito Ronnie Mello.

Na estrutura do site, constam 111 estabelecimentos gastronômicos (restaurantes, sorveterias, bares, cafeterias e lanchonetes); 15 hotéis; 13 pontos e experiências turísticas; e uma orientação sobre o roteiro para os nove free shops de Uruguaiana.

Eventos específicos da cidade, como o Carnaval Fora de Época 2023, marcado para 9, 10 e 11 de março, também têm espaço. Lá, são encontradas orientações sobre compra de ingressos e demais informações referentes à festividade.

O site foi elaborado de acordo com as leis brasileiras de acessibilidade. Desta forma, na parte superior direita da página o visitante pode realizar comandos que tornam o seu acesso adaptado de acordo com as suas necessidades.