Uruguaiana pede autorização para contratar 364 funcionários temporários da área da saúde

A Prefeitura de Uruguaiana visa contratar temporariamente 364 profissionais da área da Saúde. O projeto de lei que busca autorização legislativa para realizar as contratações foi encaminhado à Câmara de Vereadores. A proposta tramitará em regime de urgência urgentíssima.

De acordo com o projeto, as contratações serão por meio de processo seletivo simplificado, pelo prazo de seis meses, mas que podem ser prorrogados pelo prazo máximo de dois anos (a cada seis meses). Do total de profissionais a serem contratados, 223 trabalharão em programas, projetos, ações e serviços próprios da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), outros 141 irão compor as equipes das Estratégia de Saúde da Família (ESF) e equipes de Saúde Bucal (ESB).

Para a Secretaria de Saúde, há vagas para assistente social (cinco vagas); biólogo (uma vaga); cirurgião-dentista endodontista (uma); cirurgião-dentista especialista em paciente portador de necessidades especiais (uma); cirurgião-dentista odontopediatria (uma); cirurgião-dentista periodontista (uma); contador (uma); educador Físico (19); enfermeiro (12); engenheiro civil (uma); farmacêutico (12); fisioterapeuta (15); fonoaudiólogo (seis); nutricionista (nove); pedagogo (três); psicólogo (13); psicólogo infantil (quatro); psicopedagogo (duas); terapeuta ocupacional (cinco); agente de redução de danos (duas); agente social (quatro); artesão (quatro); auxiliar de farmácia (16); auxiliar de Laboratório (três); auxiliar de Saúde Bucal (três); condutor de veículo de emergência para o interior (cinco); motorista (11); oficineiro (seis); recepcionista (25); técnico de enfermagem (22); técnico de enfermagem para atuar no interior do município (cinco); técnico de enfermagem para o Serviço de Verificação de Óbitos (quatro); e técnico de enfermagem para a localidade de Plano Alto (uma). Entre os projetos a serem atendidos estão Centro de Especialidades Odontológicas (CEO); Projeto de Atenção às Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANTS); Laboratório Municipal; Serviços de Fisioterapia; Policlínica Infantil e Policlínica Adulto; Serviço de Saúde da Mulher; Serviços da Assistência Farmacêutica e Almoxarifado; Unidades Básicas de Saúde (UBSs); Serviço de Assistência Especializado (SAE); e Política de Vigilância em Saúde. Já para atuar nas equipes da Estratégia de Saúde da Família e equipes de Saúde Bucal há vagas para enfermeiro (35), odontólogo clínico para atuar na cidade e no interior (18); técnico de enfermagem (70) e auxiliar de Saúde Bucal (18).

Todos atuarão tanto na cidade quanto na área rural do município.