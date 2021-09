Uruguaiana realiza ações que valorizam o Setembro Amarelo

publicidade

A Prefeitura de Uruguaiana está voltada para ações que valorizem o Setembro Amarelo. As Estratégias de Saúde da Família (ESFs) contam com psicólogos, que fazem o acompanhamento de pacientes e, se necessário, encaminham para o Ambulatório de Saúde Mental ou um dos Caps.

O serviço de saúde mental municipal se divide em quatro partes: o Ambulatório de Saúde Mental, que atende à demanda de toda cidade, incluindo crianças e adolescentes, com mais de 30 mil pacientes cadastrados, direcionando-os aos psiquiatras, psicólogos, psicopedagogos, assistentes sociais ou para um dos Caps da cidade. O Caps AD é direcionado para pessoas que têm vício em álcool ou drogas. O Caps II é um serviço onde ficam os pacientes mais graves para tratamento, recebendo todo suporte psiquiátrico, psicológico e pedagógico. Lá os pacientes fazem uso de oficinas terapêuticas, jogos de futebol, aulas de pintura, aulas de desenho, oficinas de culinária e também fazem refeições no local. Além desses atendimentos, há o Consultório na Rua, que é um atendimento especializado para pessoas em situação de rua. O consultório se posiciona em um local, os pacientes vão até o consultório e tem acesso à alimentação, psicólogos, redutor de danos e todo o suporte necessário para cada paciente.

Para ter acesso a um desses atendimentos, é necessário o encaminhamento de algum psicólogo ou clínico geral nas ESFs, que irá identificar qual a necessidade do paciente. Segundo o secretário de Saúde Diego Cantori, o clima neste mês de setembro é de mobilização. "É importante que todos estejam atentos. A pessoa que precisa de ajuda, na maioria das vezes, no início não demonstra. Por isso, o apoio e atenção da família e amigos é fundamental. As ESFs estão enfeitadas e nossos profissionais estão empolgados, inclusive fazendo vídeos caseiros e colocando em suas redes sociais no intuito de chamar a atenção do público que precisa de ajuda por meio de tratamento", disse.

