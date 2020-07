Uruguaiana realiza Blitz da Máscara para conscientizar população

publicidade

A Prefeitura de Uruguaiana realizou nos últimos dias a Blitz da Máscara. Desde quarta, a ação é feita em conjunto pelo Grupo de Fiscalização do Executivo e um coletivo de empresários locais e tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância do uso do equipamento durante a pandemia.

Ela vem ocorrendo no entorno do Calçadão da Bento Martins, centro da cidade, objetivando o cumprimento do decreto municipal que torna obrigatório o uso de máscara de proteção individual pelos cidadãos, como meio de conter a disseminação do novo coronavírus.

A abordagem tem sido desenvolvida de maneira lúdica e peculiar: com um sistema de som, o ator local Ramão Parra transmite mensagens com informações, orientações e de responsabilização individual, em tom de brincadeira. A ideia é influenciar por meio do entretenimento o uso do acessório. Na oportunidade, também são distribuídas cartilhas com orientações protocolares de higiene e proteção, além da própria máscara.

O projeto da Blitz da Máscara deve ser estendido para bairros da cidade nos próximos dias. A prefeitura pretende ampliar as ações de conscientização sobre as medidas protocolares de higiene e ressaltar que esta é uma situação que demanda a mobilização integral da comunidade.

Segundo boletim divulgado na tarde desta quinta-feira, o município já realizou 5.365 testes para diagnóstico o novo coronavírus. Destes, 155 tiveram resultado positivo e 32 pacientes aguardam o resultado. Duas pessoas estão internadas, 250 estão em isolamento domiciliar e nenhum óbito foi registrado desde o início da pandemia em março.